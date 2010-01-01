Аренда спецтехники в Москве – компания "МСК-КРАН"

Наши главные преимущества:

1. Собственная база специальной строительной техники!

2. Расход ГСМ, оплата услуг оператора, работы в радиусе 10 км от МКАД - уже в цене!

3. Мы работаем 7 дней в неделю, без обеда и выходных!

4. Низкие цены на аренду спецтехники

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Многолетний опыт работы! Только качественное и профессиональное обслуживание клиентов!

Компания МСК-КРАН – аренда современной спецтехники на выгодных условиях

Компания МСК-КРАН предлагает спецтехнику для строительства и транспортировки грузов на самых выгодных условиях. Заказав у нас вы получите отличную возможность сократить затраты на приобретение дополнительного оборудования и существенно ускорите темпы планируемых работ.

Мы осуществляем свою деятельность уже не первый год и за это время не только обрели бесценный опыт, но и максимально улучшили качество предоставляемых услуг. Сегодня при первой необходимости, как частное лицо, так и большая строительная компания может взять у нас в аренду такую спецтехнику как:

Сегодня без автокрана невозможно осуществить ни одно строительство. Наши автокраны всегда находятся в исправном состоянии и благодаря современной продуманной конструкции могут эффективно работать даже на стройплощадках с ограниченной площадью. Автомобильные краны оборудованы специальными контроллерами и микропроцессором, который в режиме настоящего времени следит за степенью нагрузки, что позволяет контролировать состояние всех рабочих узлов техники, не допуская сбоев в их работе. Наши машины имеют различную грузоподъемность, и функциональность, благодаря чему вы предельно просто подберете наиболее подходящую модель спецтехники.

Там где нужно вырыть котлован для установки очистительных сооружений подачи воды, траншеи для обустройства коммуникаций или снять слой земли для закладки фундамента без экскаватора просто не обойтись. Данный вид спецтехники имеет отличную функциональность и справляется даже с сильными нагрузками предельно просто. Наличие данной техники позволит вам выполнить наиболее трудоемкие этапы работ максимально быстро и качественно.

Современная спецтехника с различным тоннажем, которая предназначена для перевозки габаритных или сыпучих грузов на большие и малые дистанции. Имея в своем распоряжении несколько самосвалов, вы сможете не только осуществить доставку на стройплощадку песка, щебня, отсева и т.п. но и получите возможность вывезти со стройплощадки скопления грунта, которые образовались в результате подготовки места под фундамент или прокладку коммуникаций. Компания МСК-КРАН предлагает вам самосвалы с разной грузоподъемностью и габаритными размерами кузова.

Почему планируя строительство или иные масштабные работы, строит обратиться в компанию МСК-КРАН?

1. Мы располагаем довольно обширным автопарком современной спецтехники, которая идеально подходит для ремонтных и строительных работ любых масштабов.

2. Наш автопарк всегда находится в исправном состоянии.

3. Стоимость любой техники изначально просчитана с учетом всех налогов и сборов.

4. У нас любой клиент может арендовать экскаватор, кран или самосвал как на одну смену, так и посуточно.

5. Независимо от сроков аренды стоимость наших услуг всегда сохраняется на самом доступном уровне.

6. Для удобства клиентов мы разработали гибкую систему оплаты.

7. Авто-техника у нас предоставляется в аренду только после заключения официального договора о сотрудничестве.

8. При необходимости в компании МСК-КРАН вы можете воспользоваться услугами профессиональных операторов, которые имеют огромный практический опыт работы с любой спецтехникой.

9. С нашей помощью вы завершите плановые работы четко в срок и выполните их предельно качественно и профессионально.